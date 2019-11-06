АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали куркуму лучшей специей для…
EUR 70.42 USD 63.25
Курс валют на 06.11.2019

Российские ученые придумали, как создавать наноматериалы из спирта

Российские ученые придумали, как создавать углеродные структуры из спирта. О разработке нового способа создания наноматериалов сообщают в Красноярском научном центре.

Совместный проект Сибирского федерального университета и красноярского Института ВМ СО РАН достиг небывалых результатов в синтезе углеродных наноматериалов. Эксперты сообщают, что они создали новый метод, позволяющий наладить массовое производство подобных структур. Это открытие может быть использовано в электронике, химпромышленности и энергетике. До этого наноструктуры можно было получить путем пиролиза нефтяных продуктов и природного газа. Старый способ являлся более сложным, долговременным, дорогим и не совсем экологичным. Теперь создание необходимых веществ возможно путем термической обработки спирта, что делает процесс быстрее и эффективнее, не оставляя примесей в конечном продукте.

Углеродные наноматериалы имеют самое широкое применение. Они используются в экспериментальном синтезе искусственных мышц, устойчивых к повреждениям сплавов и нейрокомпьютерных систем. Этанол позволяет добиться более высококачественных результатов, что, по мнению исследователей, станет крайне полезным для пищевой индустрии, полиграфии, и электростанций. Это объясняется тем, что в них применяются керамические мембраны, которые можно создать из углеродных наноматериалов. Ученые уверены, что их технология в будущем распространится в наноэлектронику и сенсорную технику.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану…
Врачи рассказали, кому нужно отказаться от…
У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили…
Эксперты рассказали о причинах возникновения…
Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от осложнений…
Звезде "Дом-2" Алене Рапунцель сделали две пластические…
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных…
Наташа Королева потеряла ребенка из-за…
В NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над…
Дочь Успенской опубликовала первые фото после…
Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на…
Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на…
Эммануил Виторган впервые показал 2-месячную дочь…
Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к…
Анастасия Решетова после родов села на диету для кормящих…
В WhatsApp появились новые ограничения при добавлении в…
Названа главная причина бедности большинства…
Елена Степаненко намеревается отсудить 80% имущества…
Эксперты рассказали, в каких цветах встречать 2020…
Индия попросила Россию ускорить процесс поставки С-400…
Ученые: Не всех пациентов с анорексией можно опознать по…
Смартфон Oppo Reno 3 сможет конкурировать с пока не вышедшим Redmi…
Александр Михайлов опроверг слухи о своей…
Новое поколение седанов Subaru WRX STI станет…
В России начали продавать новые смартфоны Sony Xperia…
Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его…
Ученые назвали продукт, способный защитить от…
Эксперт перечислил достижения Сергея Шойгу в реформе российской армии за 7…
Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день…
Новый Audi Q3 Sportback появится в России в начале 2020…
Эксперты предупредили об опасности ношения узких…
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно сыграли…
Airbus раскрыл проект малозаметного военного беспилотника…
Диетологи рассказали, как не толстеть от…
Диего Марадона опроверг распространяемые дочерью слухи о его скорой…
В Париже из-за недомогания госпитализирована актриса Катрин…
Xiaomi наглядно продемонстрировала преимущества прямоугольных «умных» часов перед…
«Парень классный»: Максим Галкин похвалил двухлетнего сына Ксении…
Юлианна Караулова поделилась снимками в купальнике из переработанного…
Эксперты рассказали о сходстве "стеклянной" кабины МС-21 с…
Просмотреть все новости