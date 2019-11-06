Российские ученые придумали, как создавать наноматериалы из спирта





Совместный проект Сибирского федерального университета и красноярского Института ВМ СО РАН достиг небывалых результатов в синтезе углеродных наноматериалов. Эксперты сообщают, что они создали новый метод, позволяющий наладить массовое производство подобных структур. Это открытие может быть использовано в электронике, химпромышленности и энергетике. До этого наноструктуры можно было получить путем пиролиза нефтяных продуктов и природного газа. Старый способ являлся более сложным, долговременным, дорогим и не совсем экологичным. Теперь создание необходимых веществ возможно путем термической обработки спирта, что делает процесс быстрее и эффективнее, не оставляя примесей в конечном продукте.Углеродные наноматериалы имеют самое широкое применение. Они используются в экспериментальном синтезе искусственных мышц, устойчивых к повреждениям сплавов и нейрокомпьютерных систем. Этанол позволяет добиться более высококачественных результатов, что, по мнению исследователей, станет крайне полезным для пищевой индустрии, полиграфии, и электростанций. Это объясняется тем, что в них применяются керамические мембраны, которые можно создать из углеродных наноматериалов. Ученые уверены, что их технология в будущем распространится в наноэлектронику и сенсорную технику.