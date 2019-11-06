Плюс-сайз модель Искра Лоуренс сообщила о беременности

Искра Лоуренс решила не следовать примеру тех звезд, которые скрывают свое «интересное положение» так долго, как это возможно. Плюс-сайз модель и ее бойфренд не стали держать радостную новость в тайне от многочисленных поклонников знаменитости и опубликовали в социальной сети Instagram соответствующий пост, сопроводив его кадрами из фотосессии с тестом на беременность. На всех трех снимках возлюбленный Лоуренс обнимает и нежно целует будущую мать их ребенка, а сама звезда улыбается и демонстрирует «заветные две полоски».В комментарии к посту Искра Лоуренс рассказала 4,5-миллионной армии своих Instagram-фанатов о том, как ее бойфренд принес домой целых шесть пачек экспресс-тестов на беременность, а также о реакции пары на положительный результат. 28-летняя знаменитость призналась, что находится на 17 неделе и практически все это время с нетерпением ждала подходящего момента, чтобы сообщить «волшебную новость» публике. Теперь же модели даже не верится, что она и ее возлюбленный признались «всему миру» в том, что скоро станут семьей из трех человек, и больше не будет необходимости скрывать свое счастье.