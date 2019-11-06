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Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Кейт Миддлтон в этот раз не будет сопровождать супруга принца Уильяма в его поездке в Кувейт и Оман. В прошлом такое происходило только в том случае, если член королевской семьи ждала ребенка, именно поэтому герцогиню Кембриджскую заподозрили в четвертой беременности.
Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Недавно стало известно, что в будущую поездку в Кувейт и Оман принц Уильям отправится в одиночестве, а Кейт Миддлтон останется дома. Такая новость спровоцировала новую волную обсуждений о потенциальной беременности герцогини Кембриджской, ведь эти слухи уже ходят не первую неделю. Британские СМИ напоминают о том, что супруга всегда сопровождала мужа в его поездках, а у этого правила было всего пара исключений, и все они были связаны с прошлыми "интересными положениями" члена королевской семьи.

Супруги не скрывали, что они не против рождения еще одного ребенка, а в последнее время начали появляться слухи относительно того, что герцогиня Кембриджская находится на первых месяцах беременности. Также известно, что организм члена королевской семьи плохо реагирует на такое положение, поэтому ее самочувствие в подобных ситуациях сильно ухудшается.

Напомним, в октябре Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Пакистан. Там представители Великобритании занимались вопросами экологии, образования и развития молодежи.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:22

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