Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Недавно стало известно, что в будущую поездку в Кувейт и Оман принц Уильям отправится в одиночестве, а Кейт Миддлтон останется дома. Такая новость спровоцировала новую волную обсуждений о потенциальной беременности герцогини Кембриджской, ведь эти слухи уже ходят не первую неделю. Британские СМИ напоминают о том, что супруга всегда сопровождала мужа в его поездках, а у этого правила было всего пара исключений, и все они были связаны с прошлыми "интересными положениями" члена королевской семьи.Супруги не скрывали, что они не против рождения еще одного ребенка, а в последнее время начали появляться слухи относительно того, что герцогиня Кембриджская находится на первых месяцах беременности. Также известно, что организм члена королевской семьи плохо реагирует на такое положение, поэтому ее самочувствие в подобных ситуациях сильно ухудшается.Напомним, в октябре Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Пакистан. Там представители Великобритании занимались вопросами экологии, образования и развития молодежи.