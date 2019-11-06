Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» из-за изменений климата





11 тысяч ученых из более чем 150 стран мира, включая РФ, подписали доклад, рассказывающий о «неописуемых страданиях» человечества из-за его деятельности. Заключение экспертов базируются на исследованиях, длившихся до 40 лет. Они учитывали количество потребляемой энергии, температуру поверхности, рост населения, состояние ледяных покровов, темпы исчезновения лесов, динамику ВВП, статистику по выбросам углекислого газа и многое другое.Томас Ньюсома, представляющий Университет Сиднея, заявил о том, что у ученых есть моральный долг, обязывающий их сказать людям правду и предупредить о «неописуемых страданиях», наступающих из-за перемен в природе. Уильям Риппл из Университета штата Орегон отметил, что темпы изменения климата оказались более стремительными, чем предполагали специалисты еще 10 лет назад.Ученые считают, что у человечества есть возможность добиться улучшений в текущей ситуации. Для этого они советуют отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, снизить выбросы в атмосферу, ввести «углеродные налоги», отказаться от стремления к росту экономить, остановить вырубку лесов и многое другое.