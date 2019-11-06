GAC анонсировала дату и место презентации внедорожника GS8 в России





GAC Motor, ведущий автопроизводитель Китая, объявил о своих планах выхода на российский рынок в 2019 году с амбициями стать одним из главных брендов РФ через 3-5 лет. Весьма успешный GS8, семиместный внедорожник с индивидуальными характеристиками для отечественных автосалонов, выйдет первым в этом году, за которым последуют GM8 MPV и GS5 SUV. Как сообщают эксперты, презентацию флагманского кроссовера планируют провести в Музее Москвы 9 декабря. Тогда же должны рассекретить и цену автомобиля.Амбиции компании в РФ подкреплены обширными исследованиями рынка и высокими техническими характеристиками SUV. GS8 оснащен 2-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 188 или 201 л.с. с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 300 Нм крутящего момента. Интерьер оснастили всеми видами комфорта и высокотехнологичными гаджетами. Комплектация включает трехзонным климат-контроль, высококлассную информационно-развлекательную систему и набор электронных средств управления для водителя. Цены на кроссовер у зарубежных автодилеров варьируются от 24,2 до 38 тысяч долларов США.