Анастасия Волочкова считает своим «предназначением на Земле» дарить добро и любовь

Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram новое видео, на котором продемонстрировала огромный букет белых роз, подаренный поклонниками, и пушистого домашнего любимца. В ролике звезда шоу «Балерина в зазеркалье цирка» призналась, что только вернулась домой после очередного представления и чувствует неимоверную усталость в паре с ощущением счастья. Артистка поблагодарила жителей Красногорска, пришедших на ее постановку, а также призналась, что очень старалась и рисковала, демонстрируя акробатические трюки «и на лебедке, и на ткани, и на клетке», выкладываясь по максимуму.Кроме того, в подписи к опубликованному посту Анастасия Волочкова написала, что однозначно определилась со своим жизненным призванием и тем, что делает ее счастливой. Балерина сообщила поклонникам, что ее «предназначение на Земле» - дарить любовь и добро. Подписчики Instagram-страницы артистки поддержали ее высокую цель и одобрили подобный подход к определению смысла жизни, назвав знаменитость «женщиной-легендой», отметив, что она выбрала крайне трудный, но единственно правильный путь.