Объявлено о старте продаж обновленного внедорожника Nissan Terra





Рестайлинговый Nissan Terra может похвастаться косметическими доработками и расширенным набором функций. В некоторых странах новинка появится в улучшенном варианте исполнения, например, с модернизированным передним бампером и массивным воздухозаборником. Модель уже продается в Китае по цене 169,8-248,3 тысяч юаней. Эксперты не заметили значительных изменений в интерьере, однако машина оснащена современной мультимедийной системой с увеличенным тачскрином. Автомобилем можно управлять через смартфон, а в арсенале новинки имеется видеообзор на 360 градусов, климат-контроль, а также Nissan Terra имеет кожаный салон, панорамную крышу с люком и 18-дюймовые легкосплавные диски.Nissan Terra оснащен 2,5-литровым бензиновым “атмосферником” на 184 л. с. Дизельная версия имеет 190 л. с., а 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный “автомат” сочетается с двумя моторами.