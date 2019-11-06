Дима Билан признался, что вступал в отношения ради пиара

Вместе с ведущим “Love Radio” Дима Билан сыграл в игру “Было — не было”, где признался, что заводил отношения ради пиара. При этом ему было сложно определить, насколько ненастоящей была связь, поскольку в каждом своем романе артист видел долю правды. Певец не покупал секс за деньги, но порой ему приходилось врать о том, что имеет дорогие вещи. В частности, он ходил с пультом от видеомагнитофона и делал вид, что это телефон. Оказалось, что Дима Билан нередко плачет в последнее время, но женские слезы его раздражают.Во время романа Дима Билан мог забыть важную дату, а также он получал от своей избранницы интимный массаж. Также выяснилось, что он не поднимал руку на своих подчиненных, но использовал душ в ванной как микрофон.