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Дима Билан признался, что вступал в отношения ради пиара

Певец Дима Билан подтвердил, что заводил отношения ради пиара. Артист опубликовал в Instagram фрагмент шоу на “Love Radio”, где стал звездным гостем.

Вместе с ведущим “Love Radio” Дима Билан сыграл в игру “Было — не было”, где признался, что заводил отношения ради пиара. При этом ему было сложно определить, насколько ненастоящей была связь, поскольку в каждом своем романе артист видел долю правды. Певец не покупал секс за деньги, но порой ему приходилось врать о том, что имеет дорогие вещи. В частности, он ходил с пультом от видеомагнитофона и делал вид, что это телефон. Оказалось, что Дима Билан нередко плачет в последнее время, но женские слезы его раздражают.

Во время романа Дима Билан мог забыть важную дату, а также он получал от своей избранницы интимный массаж. Также выяснилось, что он не поднимал руку на своих подчиненных, но использовал душ в ванной как микрофон.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:38

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