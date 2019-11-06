Диетологи рассказали, какой завтрак придаст человеку бодрость и сытость





Дарья Русакова, являющаяся главным врачом клиники «Питание и здоровье», заявила, что людям ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, это касается как взрослых, так и детей. В противном случае организм начнет испытывать проблемы, будет нарушен обмен веществ, а также возможны сбои в выработке гормонов. Все это приведет к сонливости, отсутствию сил и невозможности сконцентрироваться.В завтраке должны быть белки и углеводы, поэтому диетологи советуют людям есть яйца, творог, мясо, птицу и рыбу. Человеку, ведущему активный образ жизни, специалисты советуют крупяные гарниры, ведь каши дают чувство сытости надолго. При этом утренний прием пищи не должен быть чрезмерным, поэтому после него не должно оставаться чувство тяжести и дискомфорта.Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева посоветовала избегать на завтрак жирной, кислой и острой пищи. Также лучше отказаться от йогуртов, хотя их можно комбинировать с другими блюдами. Сладкие хлопья нежелательны, так как они приводят к ожирению, но не дают организму достаточно питательных веществ. Кроме того, утром лучше не употреблять смузи и свежевыжатые соки, они способны спровоцировать гастрит, сообщает ria.ru.