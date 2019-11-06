В Москве экстренно прооперировали актрису Юлию Галкину





По предоставленным данным, вмешательство оказалось успешным, а в настоящее время Галкина проходит восстановление после пережитого. О необходимости провести знаменитости операцию сообщает канал РЕН ТВ во вторник, 5 ноября. При этом осуществлялись манипуляции по хирургическим показаниям. На данный момент точные причины госпитализации артистки неизвестны. Представители звезды не давали официальных заявлений по данному поводу.Юлия Галкина также известна по ролям в многосерийных проектах “Дикий”, “Журов” и “Громовы. Дом надежды”.