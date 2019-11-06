В iOS 13.3 Apple позволила скрыть надоедливую панель Memoji
Компания Apple недавно выпустила новую версию iOS 13.3, получившую некоторые незначительные изменения. Одно из них – пользователям позволили скрыть надоедливую панель Memoji, это можно сделать в настройках.
После выхода iOS 13 пользователи хвалили данную версию «яблочной» операционной системы для iPhone, однако некоторые ее аспекты вызывали у пользователей не только недовольство, но и откровенное раздражение. Чаще всего речь заходила про надоедливую панель Memoji, которая открывалась практически на половину экрана при наборе текста. Примечательным было то, что пользователь ничего не мог с этим сделать, а это лишь усугубляло ситуацию и увеличивало недовольство владельцев смартфонов от Apple.
В новом обновлении iOS 13.3 надоедливую панель Memoji разрешили скрыть. Для этого появилась специальная опция, приводящая к полной пропаже стикеров из клавиатуры. Для этого необходимо зайти в «Настройки», перейти в раздел «Основные», выбрать вариант «Клавиатура» и найти там строчку, отвечающую за данную функцию.
При этом стоит отметить, что некоторые пользователи остались недовольны подобным подходом от Apple, ведь компания добавила только опцию, полностью скрывающую панель Memoji. Поэтому у человека теперь есть лишь 2 крайних варианта. Возможно, в будущем «яблочные» специалисты добавят промежуточную настройку.
После выхода iOS 13 пользователи хвалили данную версию «яблочной» операционной системы для iPhone, однако некоторые ее аспекты вызывали у пользователей не только недовольство, но и откровенное раздражение. Чаще всего речь заходила про надоедливую панель Memoji, которая открывалась практически на половину экрана при наборе текста. Примечательным было то, что пользователь ничего не мог с этим сделать, а это лишь усугубляло ситуацию и увеличивало недовольство владельцев смартфонов от Apple.
В новом обновлении iOS 13.3 надоедливую панель Memoji разрешили скрыть. Для этого появилась специальная опция, приводящая к полной пропаже стикеров из клавиатуры. Для этого необходимо зайти в «Настройки», перейти в раздел «Основные», выбрать вариант «Клавиатура» и найти там строчку, отвечающую за данную функцию.
При этом стоит отметить, что некоторые пользователи остались недовольны подобным подходом от Apple, ведь компания добавила только опцию, полностью скрывающую панель Memoji. Поэтому у человека теперь есть лишь 2 крайних варианта. Возможно, в будущем «яблочные» специалисты добавят промежуточную настройку.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:59