Надежда Бабкина призналась, что ревнует своего возлюбленного Евгения Гора к молодым девицам





Известно, что Надежда Бабкина уже 16 лет находится в отношениях с избранником, который на 30 лет ее моложе. Артистка призналась, что ей делали предложение, но замуж она выходить не собирается. В интервью изданию StarHit Евгений Гор отметил, что его в отношениях все устраивает, а штамп в паспорте он считает формальностью. Для поддержания красоты певица раз в неделю проходит процедуру микротоковой терапии, а также обертывания и гидромассаж. Несмотря на уверенность в собственных силах, она ревнует Гора из-за его доброжелательности. По заявлению звезды, ее “потряхивает”, когда рядом с мужем находятся молодые девицы.Гор заявил, что никогда не заводил отношения ради денег, а сам он держит бизнес по изготовлению свечей и поет в кавер-группе. При этом Надежда Бабкина снимается в телепроектах и руководит театром.