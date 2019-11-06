Надежда Бабкина призналась, что ревнует своего возлюбленного Евгения Гора к молодым девицам
Певица Надежда Бабкина призналась, что она сильно ревнует своего возлюбленного Евгения Гора. По словам артистки, ее начинает “потряхивать”, когда она видит возле супруга молодых девиц.
Известно, что Надежда Бабкина уже 16 лет находится в отношениях с избранником, который на 30 лет ее моложе. Артистка призналась, что ей делали предложение, но замуж она выходить не собирается. В интервью изданию StarHit Евгений Гор отметил, что его в отношениях все устраивает, а штамп в паспорте он считает формальностью. Для поддержания красоты певица раз в неделю проходит процедуру микротоковой терапии, а также обертывания и гидромассаж. Несмотря на уверенность в собственных силах, она ревнует Гора из-за его доброжелательности. По заявлению звезды, ее “потряхивает”, когда рядом с мужем находятся молодые девицы.
Гор заявил, что никогда не заводил отношения ради денег, а сам он держит бизнес по изготовлению свечей и поет в кавер-группе. При этом Надежда Бабкина снимается в телепроектах и руководит театром.
Известно, что Надежда Бабкина уже 16 лет находится в отношениях с избранником, который на 30 лет ее моложе. Артистка призналась, что ей делали предложение, но замуж она выходить не собирается. В интервью изданию StarHit Евгений Гор отметил, что его в отношениях все устраивает, а штамп в паспорте он считает формальностью. Для поддержания красоты певица раз в неделю проходит процедуру микротоковой терапии, а также обертывания и гидромассаж. Несмотря на уверенность в собственных силах, она ревнует Гора из-за его доброжелательности. По заявлению звезды, ее “потряхивает”, когда рядом с мужем находятся молодые девицы.
Гор заявил, что никогда не заводил отношения ради денег, а сам он держит бизнес по изготовлению свечей и поет в кавер-группе. При этом Надежда Бабкина снимается в телепроектах и руководит театром.