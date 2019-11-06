ЦНИИТОЧМАШ покажет инновационное оружие на выставке в Ижевске
Центральный НИИ точного машиностроения продемонстрирует два автомата с подствольными гранатометами для спецназовцев. Орудия покажут на выставке в Ижевске.
Институт привезет на выставку в Ижевск два десятка разработанных образцов, включая малогабаритные и подводные автоматы. Посетители мероприятия также смогут увидеть экспериментальные виды оружия и боевое снаряжение армий США и Европы. Одним из экземпляров станет автомат АКМС с устройством для беспламенной стрельбы с дальностью 400 метров.
Выставка носит название «Оружие эпохи Калашникова». Она посвящается 100-летию известного конструктора. Увидеть орудия посетители смогут до февраля 2020 года включительно.
Институт привезет на выставку в Ижевск два десятка разработанных образцов, включая малогабаритные и подводные автоматы. Посетители мероприятия также смогут увидеть экспериментальные виды оружия и боевое снаряжение армий США и Европы. Одним из экземпляров станет автомат АКМС с устройством для беспламенной стрельбы с дальностью 400 метров.
Выставка носит название «Оружие эпохи Калашникова». Она посвящается 100-летию известного конструктора. Увидеть орудия посетители смогут до февраля 2020 года включительно.
Технологии / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:48