ЦНИИТОЧМАШ покажет инновационное оружие на выставке в Ижевске





Институт привезет на выставку в Ижевск два десятка разработанных образцов, включая малогабаритные и подводные автоматы. Посетители мероприятия также смогут увидеть экспериментальные виды оружия и боевое снаряжение армий США и Европы. Одним из экземпляров станет автомат АКМС с устройством для беспламенной стрельбы с дальностью 400 метров.Выставка носит название «Оружие эпохи Калашникова». Она посвящается 100-летию известного конструктора. Увидеть орудия посетители смогут до февраля 2020 года включительно.