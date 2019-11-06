«Наложница араба»: Евгения Феофилактова выложила фотосессию в платке

Только недавно стало известно, что сердце Евгении Феофилактовой не свободно, а избранник хочет организовать для нее "свадьбу века". Теперь же звезда проекта "Дом-2" удивила подписчиков новой фотосессией, на снимках представ в образе восточной красавицы-наложницы, надев платок.Поклонники сразу же стали уточнять, сделала ли Евгения Феофилактова это по желанию возлюбленного, ведь он прежде обещал, что наденет платок на звезду, чтобы спрятать ее, или же так нужно было для съемки.Подписчики Феофилактовой разделились буквально на два лагеря, но в итоге сошлись на мнении, что Маджид Гиагиа может оказаться христианином, а надетый платок не значит, что в будущем Евгения Феофилактова будет носить паранджу.