«Я – обжора»: Виктория Боня призналась, что на отдыхе в Таиланде ест все подряд

Телеведущая Виктория Боня не раз жаловалась на то, что для нее непосильная задача набрать немного веса. Звезда мечтает, чтобы на весах появилась цифра в 55-56 килограммов, и уже практически приблизилась к своей цели, добрав во время отдыха 2 килограмма.Недавно Виктория Боня опубликовала несколько очередных снимков из Таиланда, где она ест в ресторане. Подписчики поспешили поинтересоваться, какие именно блюда местной кухни предпочитает модель, на что она ответила, что ест практически все подряд. Кроме того, телеведущая утром и вечером выходит на пробежку, чтобы наращивать мышечную массу и держать тело в тонусе.