«Я – обжора»: Виктория Боня призналась, что на отдыхе в Таиланде ест все подряд
Телеведущая, бывшая участница и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня не так давно отправилась на отдых в Таиланд, где пытается набрать несколько лишних килограммов, ведь для нее это является проблемой. Знаменитость призналась, что есть практически все подряд.
Телеведущая Виктория Боня не раз жаловалась на то, что для нее непосильная задача набрать немного веса. Звезда мечтает, чтобы на весах появилась цифра в 55-56 килограммов, и уже практически приблизилась к своей цели, добрав во время отдыха 2 килограмма.
Недавно Виктория Боня опубликовала несколько очередных снимков из Таиланда, где она ест в ресторане. Подписчики поспешили поинтересоваться, какие именно блюда местной кухни предпочитает модель, на что она ответила, что ест практически все подряд. Кроме того, телеведущая утром и вечером выходит на пробежку, чтобы наращивать мышечную массу и держать тело в тонусе.
Телеведущая Виктория Боня не раз жаловалась на то, что для нее непосильная задача набрать немного веса. Звезда мечтает, чтобы на весах появилась цифра в 55-56 килограммов, и уже практически приблизилась к своей цели, добрав во время отдыха 2 килограмма.
Недавно Виктория Боня опубликовала несколько очередных снимков из Таиланда, где она ест в ресторане. Подписчики поспешили поинтересоваться, какие именно блюда местной кухни предпочитает модель, на что она ответила, что ест практически все подряд. Кроме того, телеведущая утром и вечером выходит на пробежку, чтобы наращивать мышечную массу и держать тело в тонусе.