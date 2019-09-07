Максим Галкин рассказал, как сын не давал Пугачевой есть яичницу

В новом эпизоде шоу «Сегодня вечером» собрались такие звездные родители, как Юлия Барановская, Дмитрий Маликов, Дмитрий Шепелев и Тутта Ларсен, чтобы поделиться своими взглядами на воспитание детей, а также подискутировать о насущных проблемах наследников. Знаменитости вместе с ведущим телепередачи Максимом Галкиным не только обсуждали жизнь нового поколения, но и также делились историями из личного опыта. Так Дмитрий Маликов вспомнил, как отец катал его на санках и «уронил», а супруг Примадонны рассказал об утренних традициях своей семьи.По словам Галкина, Алле Пугачева часто играет двойняшкам на рояле во время завтрака, поэтому когда в одним ранним утром звезда эстрады села есть яичницу, ее сын Гарри взбунтовался. Малыш начал требовать у мамы привычного музыкального сопровождения и всячески мешать ей завтракать.Видео с рассказом Максима Галкина разместил на своей странице в Instagram Дмитрий Маликов, который также «засветился» в ролике, веселя коллег историями из своего детства. Подписчики аккаунта певца поблагодарили его за анонс шоу и пообещали обязательно посмотреть выпуск, когда тот появится в эфире.