Звезды «Дома-2» Евгений Кузин и Александра Артемова завершили ремонт в своей новой квартире

«Посмотрите результат. Как вам? Я не могу нарадоваться! Невероятное счастье – завершить ремонт шторами!» - подчеркнула будущая мамочка в профиле.

Саша Артемова и Женя Кузин уже давно готовы стать счастливыми родителями, однако их общий ребенок по-прежнему не спешит появляться на свет. И если этот факт будущую мамочку немного расстраивает, то есть момент, который звезду Дома-2» очень даже радует. Дело в том, что несколько часов назад супруги наконец-то завершили ремонт в собственной московской недвижимости.У себя на страничке в Instagram Артемова опубликовала серию фотографий, на которых показала, как были оформлены в квартире окна. Под кадрами Саша оставила длинный пост с благодарностью компании, которая работала над преображением их жилища, ведь им, по словам экс-участницы «Дома-2», удалось невероятное – за час установить карнизы, погладить и повесить шторы.Оказалось, что Артемовой было очень важно, чтобы профессионалы, к которым они обратились за помощью, сделали все максимально быстро и качественно.