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Анна Седокова примерила платье с экстремально глубоким декольте

Анна Седокова примерила черное платье с экстремально глубоким декольте. Фото в новом наряде бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» опубликовала на своей странице в Instagram.
Анна Седокова примерила платье с экстремально глубоким декольте

Анна Седокова очень откровенна со своими поклонниками и часто делится с ними не только своими новыми творческими планами, но и историями из жизни. Не так давно певица опубликовала пост о том, каким сложным оказался для нее подростковый период, а также рассказала о неприятностях, произошедших на днях с ее сыном Гектором. Теперь же бывшая участница группы «ВИА Гра» решила разбавить свои «слишком жизненные» публикации стихами.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram стихотворение украинской поэтессы Ирины Самариной-Лабиринт о сильной женщине, которая преодолевает все жизненные преграды, продолжая верить в лучшее. К посту Анна Седокова добавила фото, на котором позирует в черном платье с экстремально глубоким декольте. Поклонники популярной исполнительницы оценили ее экстравагантный и немного более чем откровенный образ, сделав множество комплиментов как внешности артистки, так и ее литературному вкусу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:20

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