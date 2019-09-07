Анна Седокова примерила платье с экстремально глубоким декольте

Анна Седокова очень откровенна со своими поклонниками и часто делится с ними не только своими новыми творческими планами, но и историями из жизни. Не так давно певица опубликовала пост о том, каким сложным оказался для нее подростковый период, а также рассказала о неприятностях, произошедших на днях с ее сыном Гектором. Теперь же бывшая участница группы «ВИА Гра» решила разбавить свои «слишком жизненные» публикации стихами.Знаменитость разместила на своей странице в Instagram стихотворение украинской поэтессы Ирины Самариной-Лабиринт о сильной женщине, которая преодолевает все жизненные преграды, продолжая верить в лучшее. К посту Анна Седокова добавила фото, на котором позирует в черном платье с экстремально глубоким декольте. Поклонники популярной исполнительницы оценили ее экстравагантный и немного более чем откровенный образ, сделав множество комплиментов как внешности артистки, так и ее литературному вкусу.