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Похудевшая Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой

Похудевшая телезвезда Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой, опубликовав фото в купальнике. Артистка много работала, чтобы достичь такого результата и теперь может позволить себе наслаждаться комплиментами поклонников.
Похудевшая Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой

Популярная телеведущая Анфиса Чехова давно ведет борьбу за идеальное тело, но последний год стал для артистки наиболее успешным. Знаменитость преуспела в похудении исключительно благодаря активным тренировкам, правильному и сбалансированному питанию, а также исключению сахара из рациона. Именно потому, что артистка подошла к вопросу создания идеальной фигуры комплексно, результат не заставил себя долго ждать, и уже сейчас Чехова может похвастаться практически идеальными пропорциями.

Чтобы продемонстрировать свои успехи, похудевшая Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена лежащей на кресле-шезлонге в купальнике. Фанаты актрисы сразу же заметили изменения во внешности звезды, а также восхитились ее стройной фигурой. Те, кто уже давно следят за микроблогом Чеховой, обратили внимание, что знаменитость действительно много работала, чтобы достичь подобного результата, поэтому теперь настало время наслаждаться комплиментами и чаще демонстрировать тело в раздельных купальниках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:06

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