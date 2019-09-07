Похудевшая Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой

Популярная телеведущая Анфиса Чехова давно ведет борьбу за идеальное тело, но последний год стал для артистки наиболее успешным. Знаменитость преуспела в похудении исключительно благодаря активным тренировкам, правильному и сбалансированному питанию, а также исключению сахара из рациона. Именно потому, что артистка подошла к вопросу создания идеальной фигуры комплексно, результат не заставил себя долго ждать, и уже сейчас Чехова может похвастаться практически идеальными пропорциями.Чтобы продемонстрировать свои успехи, похудевшая Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором запечатлена лежащей на кресле-шезлонге в купальнике. Фанаты актрисы сразу же заметили изменения во внешности звезды, а также восхитились ее стройной фигурой. Те, кто уже давно следят за микроблогом Чеховой, обратили внимание, что знаменитость действительно много работала, чтобы достичь подобного результата, поэтому теперь настало время наслаждаться комплиментами и чаще демонстрировать тело в раздельных купальниках.