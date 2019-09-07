«Как две капли воды»: Татьяна Брухунова оказалась копией своей матери

На своей странице в Instagram Татьяна Брухунова обычно обсуждает со поклонниками вопросы моды, диет, занятий спортом, прочитанных книг и просмотренных фильмов. В этом списке нет темы личной жизни и это не просто так. У знаменитости есть на этот счет некоторые принципы, она считает, что эти темы вообще не должны волновать общественность.Недавно Татьяна Брухунова впервые нарушила данные правила и разместила в Instagram снимок своей матери. Знаменитость не назвала даже ее имени, а лишь отметила, что у нее в день публикации важное событие. «С Днем рождения, Мама!», - коротко поздравила родительницу звезда. При этом она заявила, что все остальные слова скажет матери лично, на ушко.Поклонники Татьяны Брухуновой быстро заметили, что звезда как две капли воды похожа на свою родительницу. Многие назвали знаменитость копией матери и заявили, что ей очень повезло с внешностью. Некоторые подписчики предложили помощнице Евгения Петросяна чаще рассказывать про свою личную жизнь, ведь такие факты позволяют поклонникам лучше узнавать своего кумира и его окружение.