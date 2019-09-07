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Игорь Крутой не смог повторить танцевальные движения за Егором Кридом

Игорь Крутой не смог повторить танцевальные движения за певцом Егором Кридом. Композитор признался, что хореография – это «не самая сильная сторона» его творческой жизни.

65-летний композитор Игорь Крутой является активным пользователем социальной сети Instagram. Пианист часто публикует как фото, так и видео, на которых позирует в компании представителей отечественной и зарубежной эстрады. Со многими из представителей шоубиза знаменитый музыкант работает уже много лет, а с некоторыми только налаживает контакты, однако вне зависимости от возраста певца и музыкального направления, в котором он преуспевает, Крутой умеет сделать сотрудничество легким и непринужденным.

Так свой способ общения с новым поколением артистов создатель фестиваля «Новая волна» продемонстрировал, опубликовав в Instagram видео, на котором запечатлен на одной сцене с Егором Кридом. В ролике видно, как 25-летний хип-хоп исполнитель демонстрирует Игорю Крутому хореографические движения, которые тот пытается, но не может как следует повторить. В комментарии к публикации композитор признался, что танцы – «не самая сильная сторона» его творческой жизни.

Поклонники 65-летней звезды отметили, что хореография Егора Крида не идет ни в какое сравнение с тем «танго», которое может «станцевать» пианист с роялем. Кроме того, подписчики микроблога музыканта отметили, что при регулярном общении с молодым поколением у него будут все шансы расширить спектр своих талантов и научиться исполнять движения в стиле хип-хоп.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:26

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