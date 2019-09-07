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У Ольги Бузовой во время съемок «Дома-2» неожиданно началась истерика, но во всем винят ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Прославленная звезда российского телеканала «ТНТ» Ольга Бузова «сорвалась» во время съемок очередного ток-шоу «Дома-2». Поющая телеведущая непонятно из-за чего впала в истерику в студии городских квартир, однако поклонники реалити-шоу винят во всем ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова.
У Ольги Бузовой во время съемок «Дома-2» неожиданно началась истерика, но во всем винят ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова

На днях Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально подтвердили, что в ближайшее время на свет появится их второй общий малыш. Судя по всему, эту новость уже знает и вторая бывшая жена полузащитника Ольга Бузова, которая накануне неожиданно устроила в студии истерику.

В Сеть попала видеозапись, на которой запечатлено, как Бузова разоралась прямо на съемках ток-шоу «Бородина против Бузовой». Вероятно, Ольге не понравилось, что кто-то из участников реалити-шоу опаздывает, о чем она в самой жесткой форме оповестила всех присутствующих.

Бузова указала на то, что очень устала, ведь на ногах уже была с 6 утра. Вот только зрители «Дома-2» и интернет-пользователи не сомневаются, что на истерику Ольги повлияло вовсе не ее переутомление. По мнению фолловеров, во всем виноват бывший муж поющей телеведущей – Дмитрий Тарасов.

Известно, что еще первую беременность нынешней супруги Тарасова – Анастасии Костенко Бузова встретила достаточно жестко, но все-таки смогла сдержать свои эмоции. А сейчас, судя по всему, Ольга и вовсе не может контролировать себя. Как заявляют поклонники «Дома-2», им очевидно, что артистку все еще трогает личная жизнь спортсмена.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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