АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали полезные и вредные продукты при…
EUR 72.89 USD 66.00
Курс валют на 07.09.2019

Филипп Киркоров подстрелил Тимати в новой пародии Гарика Харламова

Новая пародия Гарика Харламова обескураживает поклонников. В пародийном клипе комика на песню «Лунный гость» Филипп Киркоров из автомата подстреливает известного рэпера Тимати из огнестрельного оружия.
Филипп Киркоров подстрелил Тимати в новой пародии Гарика Харламова

Юморист из Comedy Club представил свою работу на страничке в Instagram, в которой повеселил многих поклонников. Как заявляет сам Гарик Харламов, на создание видеоролика его вдохновил поп-король Филипп Киркоров. В премьере видеоклипа, который был представлен для публики 5 сентября, певец играет роль террориста, грабит музей, стреляет и убегает от властей порядка по водным каналам Петербурга. В пародии на песню «Лунный гость» Харламов сделал из исполнителя настоящего киллера. Певец гоняется за рэпером Тимати на катере, а после этого достает автомат и подстреливает его во время движения.

Некоторые подписчики отмечают, что роли в этом пародийном видео были выбраны не случайно. Ведь совсем недавно между артистами в действительности был конфликт во время которого они постоянно обменивались оскорблениями на публике.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров подстрелил Тимати в новой пародии Гарика…
У Ольги Бузовой во время съемок «Дома-2» неожиданно началась истерика, но во всем винят ее бывшего мужа Дмитрия…
Бывшая «Ранетка» Женя Огурцова нецензурно выражается при…
Россия и Украина одновременно провели обмен 35 задержанных…
Названы основные особенности средневековой европейской…
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей…
Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова довела Лешу Кудряшова до слез, затронув тему прошлых…
60-летняя дочь Юрия Гагарина перестала скрывать своего…
Звезда фильма «500 дней лета» Зоуи Дешанель объявила о разводе с Джейкобом…
Испания планирует запретить иглоукалывание и…
Врачи рассказали о неизлечимых современных…
Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц назвал Лизу Триандафилиди «неблагодарным…
Дочь Олега Табакова Мария растет копией Марины…
Дочь Алсу Микелла Абрамова станет гостьей шоу «Пятница с…
Какао может способствовать укреплению…
Представлен топ-10 отвратительных поступков персонажей «Игры…
Врач опроверг существование таблеток и лекарств от…
Беременная жена Дмитрия Тарасова в прозрачном наряде устроила…
Мария Шукшина намекнула, почему не общается с…
Лолита считает уход от открытых конфликтов главной причиной развода с Дмитрием…
Настасья Самбурская: «Instagram кишит людьми с…
Елена Малышева рассказала о способе найти баланс в отношениях с…
Робот «Федор» вернулся на Землю вместе с кораблем «Союз…
«Он совсем не такой большой»: Орландо Блум впервые прокомментировал слухи о размере своего «мужского…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней…
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала фото с морщинами и пигментными…
Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления на…
Эксперты из Китая высоко оценили возможности российского…
Daily Mail: Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва» Оксаной…
Садальский возмутился отсутствием торжеств по поводу 100-летия Людмилы…
20th Century Fox показала фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом…
Учёные нашли способ запустить процесс регенерации…
Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан в особняке на…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова пожаловалась на дикую боль в…
Американские эксперты опасаются «русских беспилотных…
Тимати показал бесстрашного канатоходца с крыши…
«Залез под юбку»: Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком с Александром…
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в…
Полная перезагрузка: Дима Билан стал…
Ксения Бородина: «В гражданском браке нет…
Просмотреть все новости