Филипп Киркоров подстрелил Тимати в новой пародии Гарика Харламова

Юморист из Comedy Club представил свою работу на страничке в Instagram, в которой повеселил многих поклонников. Как заявляет сам Гарик Харламов, на создание видеоролика его вдохновил поп-король Филипп Киркоров. В премьере видеоклипа, который был представлен для публики 5 сентября, певец играет роль террориста, грабит музей, стреляет и убегает от властей порядка по водным каналам Петербурга. В пародии на песню «Лунный гость» Харламов сделал из исполнителя настоящего киллера. Певец гоняется за рэпером Тимати на катере, а после этого достает автомат и подстреливает его во время движения.Некоторые подписчики отмечают, что роли в этом пародийном видео были выбраны не случайно. Ведь совсем недавно между артистами в действительности был конфликт во время которого они постоянно обменивались оскорблениями на публике.