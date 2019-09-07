Бывшая «Ранетка» Женя Огурцова нецензурно выражается при ребенке

29-летняя Женя Огурцова в одиночку воспитывает сына Марка, которого родила в браке с дизайнером Анатолием Рамоновым, и не всегда справляется с этой задачей на «отлично», в чем не боится признаваться общественности. Для бывшей «Ранетки» расставание с супругом стало тяжелой травмой, так как пришлось на тот момент, когда у певицы диагностировали дистрофию сетчатки и ее правый глаз перестал видеть. Однако несмотря на свалившиеся в одночасье проблемы, знаменитость старалась быть сильной, чтобы происходящее по минимуму отразилось на ее подрастающем наследнике.Сейчас Женя Огурцова признается, что раньше ей было сложно контролировать свои эмоции и она порой нецензурно выражалась при ребенке, но теперь старается делать это как можно реже. Артистка считает, что у нее еще есть время, чтобы помочь маленькому Марку забыть «плохие слова». Кроме того, популярная исполнительница начала работать с психологом, что помогло увидеть не только реальное влияние развода Огурцовой и Рамонова на их сына, а также проработать эту его травму, а вместе с тем помочь певице открыться для новых отношений, отпустив прошлые.