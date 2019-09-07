Бывшая «Ранетка» Женя Огурцова нецензурно выражается при ребенке
Бывшая «Ранетка» Женя Огурцова призналась, что иногда нецензурно выражается при ребенке. Певица не считает себя идеальной матерью, так как не всегда способна контролировать свои эмоции.
29-летняя Женя Огурцова в одиночку воспитывает сына Марка, которого родила в браке с дизайнером Анатолием Рамоновым, и не всегда справляется с этой задачей на «отлично», в чем не боится признаваться общественности. Для бывшей «Ранетки» расставание с супругом стало тяжелой травмой, так как пришлось на тот момент, когда у певицы диагностировали дистрофию сетчатки и ее правый глаз перестал видеть. Однако несмотря на свалившиеся в одночасье проблемы, знаменитость старалась быть сильной, чтобы происходящее по минимуму отразилось на ее подрастающем наследнике.
Сейчас Женя Огурцова признается, что раньше ей было сложно контролировать свои эмоции и она порой нецензурно выражалась при ребенке, но теперь старается делать это как можно реже. Артистка считает, что у нее еще есть время, чтобы помочь маленькому Марку забыть «плохие слова». Кроме того, популярная исполнительница начала работать с психологом, что помогло увидеть не только реальное влияние развода Огурцовой и Рамонова на их сына, а также проработать эту его травму, а вместе с тем помочь певице открыться для новых отношений, отпустив прошлые.
29-летняя Женя Огурцова в одиночку воспитывает сына Марка, которого родила в браке с дизайнером Анатолием Рамоновым, и не всегда справляется с этой задачей на «отлично», в чем не боится признаваться общественности. Для бывшей «Ранетки» расставание с супругом стало тяжелой травмой, так как пришлось на тот момент, когда у певицы диагностировали дистрофию сетчатки и ее правый глаз перестал видеть. Однако несмотря на свалившиеся в одночасье проблемы, знаменитость старалась быть сильной, чтобы происходящее по минимуму отразилось на ее подрастающем наследнике.
Сейчас Женя Огурцова признается, что раньше ей было сложно контролировать свои эмоции и она порой нецензурно выражалась при ребенке, но теперь старается делать это как можно реже. Артистка считает, что у нее еще есть время, чтобы помочь маленькому Марку забыть «плохие слова». Кроме того, популярная исполнительница начала работать с психологом, что помогло увидеть не только реальное влияние развода Огурцовой и Рамонова на их сына, а также проработать эту его травму, а вместе с тем помочь певице открыться для новых отношений, отпустив прошлые.