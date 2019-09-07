Названы основные особенности средневековой европейской диеты





Пьер Леклерк является экспертом по истории кулинарии, в Бельгии он проводит курсы, где любой желающий может узнать о ней непосредственным способом – попробовав конкретные блюда. В Средние века в Европе пища сильно отличалась от современной. Она была острой и соленой, при ее приготовлении использовались множество привозных специй. С точки зрения текущей ситуации можно сказать, что в те времена кухня у европейцев была азиатская.При переходе к Ренессансу кардинальные изменения начались и в европейской диете. Стала формироваться та кухня, которая за многие века превратилась в ныне существующую. Повара начали отказываться от сильных специй и стали стремиться к натуральному вкусу продуктов. Сейчас это кажется нормой, но тогда такой подход считался прорывным, так как во время приготовления еда могла полностью изменяться.Отдельно специалист по истории кулинарии отметил, что у Средневековья и Ренессанса нечему поучиться в вопросе правильного питания. Аристократы ели много и сытно, совершенно не следили за перееданием, а также постоянно употребляли вино в больших количествах. Такой рацион приводил к болезням и лишнему весу, сообщает ria.ru.