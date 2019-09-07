60-летняя дочь Юрия Гагарина перестала скрывать своего мужа
Дочь Юрия Гагарина Елена долгое время тщательно скрывала свою личную жизнь, но в последние годы о ней стало появляться все больше новой информации. Недавно наследница первого космонавта перестала прятать своего мужа Владимира Вычужанина.
Несмотря на то, что дочери Юрия Гагарина уже 60 лет, о ее личной жизни известно немного. Елена Гагарина готова давать долгие интервью относительно своей работы, она занимает должность генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», но как только вопросы касаются ее отца или супруга – разговор обычно заканчивается.
Долгое время Елена Гагарина пыталась сделать вид, что она одинока, но слухи упорно говорили об обратном. Впервые имя супруга дочери Юрия Гагарина стала известно в 2014 году. Тогда пара вместе посетила один из музеев Азербайджана, где оставили подпись: «Елена Гагарина с супругом Владимиром Вычужаниным, заведующим отделом реставрации Московского Кремля».
Имя мужа дочери Юрия Гагарина дало немного, так как информацию о нем найти оказалась крайне сложно. 30 лет работает в музее, по образованию химик. На этом и все. Недавно Елена Гагарина и Владимир Вычужанин попали в объектив камеры журналиста во время открытия выставки в одном из музеев Челябинска. На фотографии супруг стоит прямо за своей женой. Генеральный директор «Московского Кремля» пока никак не прокомментировала эту фотографию.
Несмотря на то, что дочери Юрия Гагарина уже 60 лет, о ее личной жизни известно немного. Елена Гагарина готова давать долгие интервью относительно своей работы, она занимает должность генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», но как только вопросы касаются ее отца или супруга – разговор обычно заканчивается.
Долгое время Елена Гагарина пыталась сделать вид, что она одинока, но слухи упорно говорили об обратном. Впервые имя супруга дочери Юрия Гагарина стала известно в 2014 году. Тогда пара вместе посетила один из музеев Азербайджана, где оставили подпись: «Елена Гагарина с супругом Владимиром Вычужаниным, заведующим отделом реставрации Московского Кремля».
Имя мужа дочери Юрия Гагарина дало немного, так как информацию о нем найти оказалась крайне сложно. 30 лет работает в музее, по образованию химик. На этом и все. Недавно Елена Гагарина и Владимир Вычужанин попали в объектив камеры журналиста во время открытия выставки в одном из музеев Челябинска. На фотографии супруг стоит прямо за своей женой. Генеральный директор «Московского Кремля» пока никак не прокомментировала эту фотографию.