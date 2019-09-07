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60-летняя дочь Юрия Гагарина перестала скрывать своего мужа

Дочь Юрия Гагарина Елена долгое время тщательно скрывала свою личную жизнь, но в последние годы о ней стало появляться все больше новой информации. Недавно наследница первого космонавта перестала прятать своего мужа Владимира Вычужанина.
60-летняя дочь Юрия Гагарина перестала скрывать своего мужа

Несмотря на то, что дочери Юрия Гагарина уже 60 лет, о ее личной жизни известно немного. Елена Гагарина готова давать долгие интервью относительно своей работы, она занимает должность генерального директора Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», но как только вопросы касаются ее отца или супруга – разговор обычно заканчивается.

Долгое время Елена Гагарина пыталась сделать вид, что она одинока, но слухи упорно говорили об обратном. Впервые имя супруга дочери Юрия Гагарина стала известно в 2014 году. Тогда пара вместе посетила один из музеев Азербайджана, где оставили подпись: «Елена Гагарина с супругом Владимиром Вычужаниным, заведующим отделом реставрации Московского Кремля».

Имя мужа дочери Юрия Гагарина дало немного, так как информацию о нем найти оказалась крайне сложно. 30 лет работает в музее, по образованию химик. На этом и все. Недавно Елена Гагарина и Владимир Вычужанин попали в объектив камеры журналиста во время открытия выставки в одном из музеев Челябинска. На фотографии супруг стоит прямо за своей женой. Генеральный директор «Московского Кремля» пока никак не прокомментировала эту фотографию.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:11

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