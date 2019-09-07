Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери. На такой шаг знаменитость пошла для того, чтобы наследница не осталась в одиночестве в случае кончины матери.
Муж Божены Рынской Игорь Малашенко умер полтора года назад, но журналистка до сих пор не может прийти в себя. Несмотря на то, что супруги уже приняли решение о разводе, уход близкого человека дается писательницы очень тяжело. Пара долгое время пыталась завести ребенка, но у них ничего не получалось, даже современное ЭКО оказалось бессильно. Поэтому они приняли решение заморозить биоматериал супруга на тот случай, если в будущем у них появится возможность завести ребенка.
После смерти Игоря Малашенко Божена Рынска приняла решение взять фамилию мужа и с помощью суррогатной матери родить их совместного ребенка. Она подошла подходящего кандидата и приступила к следующей части своего плана. Журналистка поставила себе цель: найти для будущего ребенка опекуна на тот случай, если с ней что-то случится. На эту роль согласилась подруга знаменитости. Женщина имеет достаточно недвижимости и прописку в столице, поэтому ребенок не будет обделен.
Вскоре Божена Рынска узнала пол наследника – девочка. Это позволило журналистке выбрать имя ребенку, она планирует назвать ее Евгенией. Теперь знаменитость считает каждый день до встречи со своей наследницей.
Муж Божены Рынской Игорь Малашенко умер полтора года назад, но журналистка до сих пор не может прийти в себя. Несмотря на то, что супруги уже приняли решение о разводе, уход близкого человека дается писательницы очень тяжело. Пара долгое время пыталась завести ребенка, но у них ничего не получалось, даже современное ЭКО оказалось бессильно. Поэтому они приняли решение заморозить биоматериал супруга на тот случай, если в будущем у них появится возможность завести ребенка.
После смерти Игоря Малашенко Божена Рынска приняла решение взять фамилию мужа и с помощью суррогатной матери родить их совместного ребенка. Она подошла подходящего кандидата и приступила к следующей части своего плана. Журналистка поставила себе цель: найти для будущего ребенка опекуна на тот случай, если с ней что-то случится. На эту роль согласилась подруга знаменитости. Женщина имеет достаточно недвижимости и прописку в столице, поэтому ребенок не будет обделен.
Вскоре Божена Рынска узнала пол наследника – девочка. Это позволило журналистке выбрать имя ребенку, она планирует назвать ее Евгенией. Теперь знаменитость считает каждый день до встречи со своей наследницей.