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Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины

Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери. На такой шаг знаменитость пошла для того, чтобы наследница не осталась в одиночестве в случае кончины матери.

Муж Божены Рынской Игорь Малашенко умер полтора года назад, но журналистка до сих пор не может прийти в себя. Несмотря на то, что супруги уже приняли решение о разводе, уход близкого человека дается писательницы очень тяжело. Пара долгое время пыталась завести ребенка, но у них ничего не получалось, даже современное ЭКО оказалось бессильно. Поэтому они приняли решение заморозить биоматериал супруга на тот случай, если в будущем у них появится возможность завести ребенка.

После смерти Игоря Малашенко Божена Рынска приняла решение взять фамилию мужа и с помощью суррогатной матери родить их совместного ребенка. Она подошла подходящего кандидата и приступила к следующей части своего плана. Журналистка поставила себе цель: найти для будущего ребенка опекуна на тот случай, если с ней что-то случится. На эту роль согласилась подруга знаменитости. Женщина имеет достаточно недвижимости и прописку в столице, поэтому ребенок не будет обделен.

Вскоре Божена Рынска узнала пол наследника – девочка. Это позволило журналистке выбрать имя ребенку, она планирует назвать ее Евгенией. Теперь знаменитость считает каждый день до встречи со своей наследницей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30

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