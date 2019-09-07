Звезда фильма «500 дней лета» Зоуи Дешанель объявила о разводе с Джейкобом Печеником





39-летняя актриса и ее 47-летний супруг и продюсер сыграли свадьбу после 10 месяцев отношений. В январе 2015 года они провели тайную церемонию, пригласив только самых близких людей. О торжестве стало известно только через несколько месяцев. Крепкий брак не окончился скандальным разводом как это часто бывает у голливудских звезд. Пара прокомментировала в социальных сетях, что не намерена прерывать свои отношения полностью. По-прежнему Зоуи Дешанель будет продолжать работать в соответствии с контактом с Джейкобом Печеником.Актриса заявляет, что сделает все, чтобы развод не повлиял на их детей. Они воспитывают двух летнего сына Чарли и четырехлетнюю дочь Элси. «Джейкоб - отличный отец и я хочу, чтобы он все так же поддерживал теплые отношения с детьми», - сообщает актриса.