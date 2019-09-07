Ведущая «Дома-2» Юля Ефременкова довела Лешу Кудряшова до слез, затронув тему прошлых отношений
Бывшая участница «Дома-2», а ныне его наставница Юлия Ефременкова довела Алексея Кудряшова до слез, затронув тему его прошлых отношений с Анастасией Балинской. В итоге 21-летний герой проекта «Остров любви» не сдержался и покинул Лобное место.
Еще недавно телезрителей, коллектив и руководство «Дома-2» очень радовало то, что Леша Кудряшов поставил точку в отношениях с Настей Балинской и обрел личное счастье с Настей Ивановой. Правда, некоторые все же сомневались, что 21-летний парень в ближайшее время не захочет вернуться к ныне ярко-розовой красавице.
Судя по всему, Кудряшова уже так достали темой прошлых отношений с Балинской, что очередное Лобное место с Юлией Ефременковой закончилось слезами. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено сегодняшнее собрание домовцев «у костра».
Во время Лобного, когда Кудряшов пытался убедить всех окружающих, что вернувшись в Москву, у них с Ивановой ничего не поменяется, Ефременкова поспешила поднять на смех симпатию подопечного к новой пассии. Ведущая «Дома-2» первая акцентировала свое внимание на том, что Леша находится на грани того, чтобы расплакаться.
В итоге Кудряшов поспешил покинуть Лобное место, через слезы заявляя, что не хочет, чтобы его опять видели в таком состоянии. Нужно сказать, что у Леши нашлось очень много защитников, в том числе Иванова и зрители «Дома-2». К примеру, последние снова начали советовать продюсерам проекта снять Ефременкову с должности ведущей шоу.
Еще недавно телезрителей, коллектив и руководство «Дома-2» очень радовало то, что Леша Кудряшов поставил точку в отношениях с Настей Балинской и обрел личное счастье с Настей Ивановой. Правда, некоторые все же сомневались, что 21-летний парень в ближайшее время не захочет вернуться к ныне ярко-розовой красавице.
Судя по всему, Кудряшова уже так достали темой прошлых отношений с Балинской, что очередное Лобное место с Юлией Ефременковой закончилось слезами. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено сегодняшнее собрание домовцев «у костра».
Во время Лобного, когда Кудряшов пытался убедить всех окружающих, что вернувшись в Москву, у них с Ивановой ничего не поменяется, Ефременкова поспешила поднять на смех симпатию подопечного к новой пассии. Ведущая «Дома-2» первая акцентировала свое внимание на том, что Леша находится на грани того, чтобы расплакаться.
В итоге Кудряшов поспешил покинуть Лобное место, через слезы заявляя, что не хочет, чтобы его опять видели в таком состоянии. Нужно сказать, что у Леши нашлось очень много защитников, в том числе Иванова и зрители «Дома-2». К примеру, последние снова начали советовать продюсерам проекта снять Ефременкову с должности ведущей шоу.