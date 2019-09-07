Дочь Алсу Микелла Абрамова станет гостьей шоу «Пятница с Региной»





«Пятница с Региной» является первым в своем роде телепроектом, где известные люди рассказывают смелые и провокационные тайны о себе, а также дают ответы на самые разные вопросы ведущей. В третьем сезоне шоу побывали и будут многие российские знаменитости, такие как Елена Темникова, Сергей Лазарев, Юлия Хлынина, Анна Седокова.Одной их участниц станет 11-летняя дочь певицы Алсу, которая расскажет о всех деталях ее победы на скандальном проекте «Голос.Дети». Маленькой артистке уже есть что обсудить с ведущей в сфере творческой карьеры. Напомним, что недавно Микелла вместе с еще одним победителем проекта «Голос.Дети» Ержаном Максимом выпустила новый клип на сингл «Эта любовь». Песня о любви очень понравилась поклонникам и вызвала одобрение у многих слушателей.