Врачи рассказали о неизлечимых современных болезнях





В список вышеназванных недугов входят остеохондроз, псориаз, герпес. Это связано с тем, что этимология данных заболеваний, как правило, неизвестна, и медики не знают о причине возникновения проблем. Уже через несколько лет в РФ могут перестать диагностировать вегето-сосудистую дистонию, включающую в себя десятки симптомов. В результате диагноз ставится многим, назначается большой комплекс препаратов.При остеохондрозе назначают стандартное лечение в виде массажа или лекарств местного действия. Что касается псориаза и герпеса, то врачи все еще не знают точных причин развития этого заболевания. Второй недуг и вовсе является системным и не поддающимся лечению.