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Врачи рассказали о неизлечимых современных болезнях

Врачи рассказали, какие из современных недугов можно считать неизлечимыми. Иногда медики назначают большое количество препаратов для избавления от болезни, однако это не приносит желаемого результата.
Врачи рассказали о неизлечимых современных болезнях

В список вышеназванных недугов входят остеохондроз, псориаз, герпес. Это связано с тем, что этимология данных заболеваний, как правило, неизвестна, и медики не знают о причине возникновения проблем. Уже через несколько лет в РФ могут перестать диагностировать вегето-сосудистую дистонию, включающую в себя десятки симптомов. В результате диагноз ставится многим, назначается большой комплекс препаратов.

При остеохондрозе назначают стандартное лечение в виде массажа или лекарств местного действия. Что касается псориаза и герпеса, то врачи все еще не знают точных причин развития этого заболевания. Второй недуг и вовсе является системным и не поддающимся лечению.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:52

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