Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц назвал Лизу Триандафилиди «неблагодарным прицепом»

Накануне Алексей Чайчиц вернулся в Китай после продолжительного отпуска, во время которого он посетил свой родной город Минск и российскую столицу. Не секрет, что в Поднебесной империи звезда «Дома-2» работает по контракту моделью.Считанные часы назад Чайчиц опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании азиатки. Под снимком Леша написал пост, где признался, что в Китае ему очень одиноко, ведь ему не хочется размениваться на легкомысленные отношения.По словам Чайчица, ему нравятся русские девушки, их менталитет и внешние данные. Именно поэтому Леша всегда выступал за «отечественный продукт». Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию звезды «Дома-2». Некоторые заявили, что девушка на фото очень симпатичная и даже отметили, что она куда привлекательней Триандафилиди, а кое-кто посоветовал парню найти в России пассию и пригласить ее в Китай.Чайчиц не стал затягивать с ответом на высказывания комментаторов. Так, к примеру, Леша заявил, что у него нет цели возить в Азию «неблагодарный прицеп», ведь ранее у него уже был подобный опыт. К слову, читатели сразу сделали вывод, что брюнет намекает на Лизу Триандафилиди.