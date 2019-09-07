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Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц назвал Лизу Триандафилиди «неблагодарным прицепом»

Один из самых ярких выпускников прославленной телестройки «Дом-2» Алексей Чайчиц назвал свою бывшую возлюбленную Елизавету Триандафилиди «неблагодарным прицепом». Оказывается, что брюнет жалеет о том, что в свое время приглашал длинноволосую красавицу в Китай. Во всяком случае именно к таким выводам пришли фолловеры.
Звезда «Дома-2» Леша Чайчиц назвал Лизу Триандафилиди «неблагодарным прицепом»

Накануне Алексей Чайчиц вернулся в Китай после продолжительного отпуска, во время которого он посетил свой родной город Минск и российскую столицу. Не секрет, что в Поднебесной империи звезда «Дома-2» работает по контракту моделью.

Считанные часы назад Чайчиц опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен в компании азиатки. Под снимком Леша написал пост, где признался, что в Китае ему очень одиноко, ведь ему не хочется размениваться на легкомысленные отношения.

По словам Чайчица, ему нравятся русские девушки, их менталитет и внешние данные. Именно поэтому Леша всегда выступал за «отечественный продукт». Нужно сказать, что многие отреагировали на публикацию звезды «Дома-2». Некоторые заявили, что девушка на фото очень симпатичная и даже отметили, что она куда привлекательней Триандафилиди, а кое-кто посоветовал парню найти в России пассию и пригласить ее в Китай.

Чайчиц не стал затягивать с ответом на высказывания комментаторов. Так, к примеру, Леша заявил, что у него нет цели возить в Азию «неблагодарный прицеп», ведь ранее у него уже был подобный опыт. К слову, читатели сразу сделали вывод, что брюнет намекает на Лизу Триандафилиди.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:42

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