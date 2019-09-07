Дочь Олега Табакова Мария растет копией Марины Зудиной

13-летняя дочь Олега Табакова Мария не часто участвует в светских мероприятиях, но иногда делает исключения. Недавно наследница актера побывала на открытии нового сезона театра Табакова. Собравшимся она представила памятную марку, посвященную ее отцу. В ходе выступления дочь Марины Зудиной рассказала о том, что артист всю жизнь был коллекционером, хотя мало кто об этом знал. После себя он оставил большую коллекцию марок и теперь она представляет серьезную ценность.Собравшиеся на мероприятии люди отметили, что 13-летняя дочь Олега Табакова растет копией своей матери Марины Зудиной. От родительницы ребенок получил красивые черты лица и длинные густые волосы, но есть в наследнице и черты прославленного актера. Многие знакомые с ней люди отмечают, что она обладает природным обаянием, которое было свойственно артисту.Сама Мария старалась избегать общения с прессой и предпринимала попытки как можно реже попадать в объективы фотокамер. О своем будущем дочь Олега Табакова пока говорить не хочет, так как все ее силы сконцентрированы на обучении в школе.