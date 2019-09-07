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Представлен топ-10 отвратительных поступков персонажей «Игры Престолов»

Американским порталом Screen Rant был составлен рейтинг наиболее отвратительных поступков, которые герои «Игры Престолов» совершали на протяжении всего сериала. Тема известной американской картины затронула многих поклонников, а худшие поступки персонажей осуждаются фанатами до сих пор.

На десятом месте оказался эпизод, где Джейме Ланнистер специально толкнул Бранна с высокого ограждения, вследствие чего тот получил всевозможные травмы. Худшим поступком Тириона считается убийство своего отца и возлюбленной Шаи. На седьмом месте сюжет, в котором Серсея намерена убить своего сына Томена во время нападения на город. Далее в рейтинге располагается жестокий эпизод с обвинением Неда Старка в измене, и его казни на площади на глазах у детей. Спорным и в то же время низким поступком оказалось нарушение обещания Робба, которое он дал Фреям.

Пятерку рейтинга возглавляют намерения Арьи Старк убить свою сестру Сансу, а также несправедливый поступок Бранна с Ходором. На третьем месте в рейтинге оказался случай с изменой Сансы Старк. Девушку заверили, что если она подтвердит виновность своего отца, то ему даруют милость. Но это было обманом, а Сансе пришлось своим глазами наблюдать, как погибает ее отец. Второе место, согласно портала Screen Rant, занимает эпизод с преклонением Джоном Сноу перед Дайенерис и подтверждение ее власти королевы.

Самым худшим поступком в сериале «Игра Престолов» считается уничтожение Дайенерис столицы Семи королевств, что привело к погибели многих его жителей.

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Культура
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:09

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