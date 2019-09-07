Представлен топ-10 отвратительных поступков персонажей «Игры Престолов»





На десятом месте оказался эпизод, где Джейме Ланнистер специально толкнул Бранна с высокого ограждения, вследствие чего тот получил всевозможные травмы. Худшим поступком Тириона считается убийство своего отца и возлюбленной Шаи. На седьмом месте сюжет, в котором Серсея намерена убить своего сына Томена во время нападения на город. Далее в рейтинге располагается жестокий эпизод с обвинением Неда Старка в измене, и его казни на площади на глазах у детей. Спорным и в то же время низким поступком оказалось нарушение обещания Робба, которое он дал Фреям.Пятерку рейтинга возглавляют намерения Арьи Старк убить свою сестру Сансу, а также несправедливый поступок Бранна с Ходором. На третьем месте в рейтинге оказался случай с изменой Сансы Старк. Девушку заверили, что если она подтвердит виновность своего отца, то ему даруют милость. Но это было обманом, а Сансе пришлось своим глазами наблюдать, как погибает ее отец. Второе место, согласно портала Screen Rant, занимает эпизод с преклонением Джоном Сноу перед Дайенерис и подтверждение ее власти королевы.Самым худшим поступком в сериале «Игра Престолов» считается уничтожение Дайенерис столицы Семи королевств, что привело к погибели многих его жителей.