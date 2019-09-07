Врач опроверг существование таблеток и лекарств от ожирения





Согласно статистике ВОЗ, с 1975 по 2016 год в мире число людей, страдающих ожирением, выросло в 3 раза. Россия по этому показателю находится не в лучшем состоянии – 57,1% населения страны имеют лишний вес. Многие люди считают, что точные причины появления данной проблемы уже давно установлены, но это не так. Испанский врач отметил, что перечень факторов, вызывающих накопление лишних килограммов, достаточно широкий.Ожирение происходит из-за сидячего образа жизни, чрезмерного и неправильного питания и отсутствия физических нагрузок. На самом деле, отмечает Жоан Пужоль Рафолс, этот список неполный. В нем не учитываются разные болезни, вызывающие проблемы с лишним весом, а также наследственность. Именно поэтому сейчас не существует универсальных таблеток и лекарств от лишнего веса, а широкий перечень факторов его появления делает невозможным их создание в ближайшем будущем.Специалист рассказа и о том, что ожирение крайне негативно влияет на человека. Оно может привести к сбою работы практически любого органа, а также вызвать системы болезни вроде диабета и рака. Людям он советует вести здоровый образ жизни и регулярно проходить обследования.