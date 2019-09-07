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Робот «Федор» вернулся на Землю вместе с кораблем «Союз МС-14»

Российский робот «Федор» успешно вернулся на Землю после посещения МКС. На поверхность планеты он спустился вместе с кораблем «Союз МС-14», спуск произошел в штатном режиме с использованием системы управления БИУС.

Согласно данным Роскосмоса, робот «Федор» вернулся на Землю 7 сентября в 00:32 мск, посадка произошла в 147 км от города Жезказган, Казахстан. Корабль «Союз МС-14» отстыковался от МКС в 21:14 мкс, а вся посадка прошла в штатном режиме. После нее аппарат стоял на Земле вертикально.

В этот раз при возвращении на поверхность Земли корабль «Союз МС-14» использовал новую автоматическую систему управления спуском, она работает на базе цифрового прибора БИУС с оптоволоконным гироскопом. Благодаря этой разработке специалисты Роскосмоса не принимали непосредственного участия в данном спуске.

В настоящий момент сам посадочный модуль уже обнаружен и специалисты приступили к его погрузке. Также было отмечено, что робота «Федора» не будут извлекать прямо на месте посадки, это не предусмотрено инструкцией. При этом представители Роскосмоса сообщили, что эта уникальная разработка принимала активное участие в миссии. Например, во время запуска робот передавал в центр управления полетами телеметрическую информацию и сообщил координаты, когда ступени отделились. В будущем «Федор» не только полетит на корабле «Федерация», но и сможет выйти в открытый космос.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:03

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