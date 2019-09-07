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Беременная жена Дмитрия Тарасова в прозрачном наряде устроила фотосессию

Третья избранница экс-мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко поделилась с поклонниками новыми фотографиями с недавней фотосъемки. Для фотосессии 25-летняя модель выбрала прозрачный наряд, который с трудом прикрывал ее округлившиеся формы.
Беременная жена Дмитрия Тарасова в прозрачном наряде устроила фотосессию

Несколько дней назад Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подтвердили слухи о том, что ждут появления на свет второго общего малыша. На фотографиях, которые звездная парочка ранее обнародовала в Сети, у молодой мамочки уже заметен небольшой округлившийся животик, а сама она призналась, что находится на 16 неделе «интересного» положения.

Судя по всему, Костенко нравится радовать своих подписчиков умилительными «беременными» фотографиями, ведь за первой фотосъемкой у Анастасии последовала вторая. Считанные часы назад 25-летняя модель разместила у себя на страничке в Instagram серию свежих кадров, на которых она запечатлена в прозрачном платье черного цвета.

Нужно сказать, что и в этот раз компанию Костенко в очередной «беременной» фотосессии составил ее любимый супруг Дмитрий и годовалая наследница Милана. Под снимками Анастасия оставила пост, в котором сообщила, что ей в последнее время поступает очень много вопросов, которые касаются ее второй беременности, о токсикозе и питании.

Костенко подчеркнула, что каждое «интересное положение индивидуально», поэтому раздавать советы относительно этого вопроса она попросту не видит смысла. Правда, полезной информацией супруга Тарасова все-таки поделилась с будущими мамочками.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40

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