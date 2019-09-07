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Мария Шукшина намекнула, почему не общается с родственниками

Известная российская телеведущая Мария Шукшина намекнула на причину прекращения общения с родственниками. На своей страничке в Instagram актриса опубликовала фотографию, под которой соглашается с мнением протоиерея Андрея Ткачева по поводу взаимоотношений с близкими.
Мария Шукшина намекнула, почему не общается с родственниками

Исходя из приведенных под постом слов протоиерея, не стоит поддерживать отношения с людьми, с которыми трудно установить взаимосвязь и находить общий язык. "Не надо общаться с теми, с кем вам общаться тяжело. Если вы не совпадаете, не резонируете на волнах своих душевных настроений с тем или иным человеком или с группой людей, не лезьте туда, где раздражаются от вас, и где вы раздражаетесь от кого-то. И не устраивайте экспериментов: пойду специально туда, где никого не люблю и буду упражняться в терпении. Ничего не получится. Не лезьте туда, где вас не любят и где вы не любите никого. Вот раздражаетесь вы на них, они - на вас: ну и все, ну и до свидания. Вы туда не ходите, они к вам не ходят, и греха нет", – говорит протоиерей Андрей Ткачёв.

Мария Шукшина давно имеет натянутые отношения с сестрой Ольгой Шукшиной, поэтому поклонники подозревают, что эти слова являются подтверждением этому.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:32

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