Лолита считает уход от открытых конфликтов главной причиной развода с Дмитрием Ивановым

О разводе Лолиты и Дмитрия Иванова стало известно летом. Такая новость стала шоком не только для поклонников певицы, но и для ее родных и близких. Многие из них считали, что их брак крепкий и надежный, поэтому никто не предполагал такого развития событий. Изначально артистка комментировала эту ситуацию с юмором, но теперь она начинает все больше из-за нее переживать.Лолита честно признается, что все чаще плачет и волнуется по поводу расставания с Дмитрием Ивановым. Ее состояние ухудшает и тот факт, что виноваты во всем сами супруги. В их отношениях были некоторые проблемы, каждого из них не устраивали отдельные аспекты, но никто не хотел говорить на подобные темы. Они предпочитали уходить от открытых конфликтов, поэтому противоречия накапливались.По мнению Лолиты, совместный поход к поход к психологу мог бы исправить ситуацию, но они не решились на такой шаг. После этого исполнительница стала узнавать о том, что многие ее знакомые также собрались разводиться. Им она советовала сначала постараться решить все проблемы, обратить к специалисту, а только потом расставаться. Артистка не хочет, чтобы кто-то повторял ее ошибки.