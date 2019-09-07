Елена Малышева рассказала о способе найти баланс в отношениях с мужем





Елена Малышева уже более трех десятилетий замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета Игорем Малышевым, поэтому имеет достаточно опыта, чтобы делиться с поклонниками советами о том, как строить отношения в семье. Именно об этом и попросила ее рассказать ведущая радиошоу «Все к лучшему» Юлия Барановская.Малышева с удовольствием приняла приглашение бывшей пассии Андрея Аршавина и выступила в качестве приглашенной звезды на ее передаче, где и поделилась тайнами счастливого брака. По словам ведущей «Жить здорово!», главный способ поддерживать баланс в отношениях с мужем - это мириться с его вредными привычками. Самая популярная в России врач-терапевт считает, что анализировать человека и возможность гармоничного совместного проживания с ним стоит до свадьбы, так как «переделать человека под себя» все рано не получится. Себя же Елена Малышева называет «воплощением вредных привычек» и очень рада, что ее молчаливый супруг настолько сильно ее любит, что уже много лет мирится со всеми присущими телезвезде отрицательными чертами характера.