Елена Малышева рассказала о способе найти баланс в отношениях с мужем
Елена Малышева выступила в роли приглашенной звезды на шоу Юлии Барановской «Все к лучшему». В эфире телеведущая рассказала о вредных привычках второй половины, а также о способе найти баланс в отношениях с мужем.
Елена Малышева уже более трех десятилетий замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета Игорем Малышевым, поэтому имеет достаточно опыта, чтобы делиться с поклонниками советами о том, как строить отношения в семье. Именно об этом и попросила ее рассказать ведущая радиошоу «Все к лучшему» Юлия Барановская.
Малышева с удовольствием приняла приглашение бывшей пассии Андрея Аршавина и выступила в качестве приглашенной звезды на ее передаче, где и поделилась тайнами счастливого брака. По словам ведущей «Жить здорово!», главный способ поддерживать баланс в отношениях с мужем - это мириться с его вредными привычками. Самая популярная в России врач-терапевт считает, что анализировать человека и возможность гармоничного совместного проживания с ним стоит до свадьбы, так как «переделать человека под себя» все рано не получится. Себя же Елена Малышева называет «воплощением вредных привычек» и очень рада, что ее молчаливый супруг настолько сильно ее любит, что уже много лет мирится со всеми присущими телезвезде отрицательными чертами характера.
Елена Малышева уже более трех десятилетий замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета Игорем Малышевым, поэтому имеет достаточно опыта, чтобы делиться с поклонниками советами о том, как строить отношения в семье. Именно об этом и попросила ее рассказать ведущая радиошоу «Все к лучшему» Юлия Барановская.
Малышева с удовольствием приняла приглашение бывшей пассии Андрея Аршавина и выступила в качестве приглашенной звезды на ее передаче, где и поделилась тайнами счастливого брака. По словам ведущей «Жить здорово!», главный способ поддерживать баланс в отношениях с мужем - это мириться с его вредными привычками. Самая популярная в России врач-терапевт считает, что анализировать человека и возможность гармоничного совместного проживания с ним стоит до свадьбы, так как «переделать человека под себя» все рано не получится. Себя же Елена Малышева называет «воплощением вредных привычек» и очень рада, что ее молчаливый супруг настолько сильно ее любит, что уже много лет мирится со всеми присущими телезвезде отрицательными чертами характера.