Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы

«Золотых рук мастер. Редкий специалист. Напоминаю, маме 65 лет и у нее нас четверо детей», - написал под свежей публикацией экс-участник реалити-шоу «Дом-2».

«Рустам, какой же вы все-таки молодец! Дарите маме еще одну молодость! Всем бы таких детей, как ВЫ!», «Мама потрясающая! Просто шикарно выглядит!», «Руся, мама красотка! Покажи уже, наконец-то, и своих родных братьев и сестер», - продолжают писать в Сети.

Накануне Рустам Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram серию свежих снимков, на которых была запечатлена его 65-летняя мать Валентина Калганова. Под кадрами звезда «Дома-2» оставил небольшой пост, в котором передал «пламенный привет» пластическому хирургу, который, судя по всему, занимался преображением его родительницы.Нужно сказать, что многие отреагировали на фотографии 65-летней красавицы-матери Солнцева. Один за другим подписчики принялись буквально «забрасывать» женщину комплиментами и добрыми словами, а кто-то даже высказал восхищение самому Рустаму, ведь он, по их мнению, дарит своей родительнице «вторую молодость».Стоит напомнить, что несколько дней назад Солнцев в компании своей 65-летней матери улетел в Майами, где на данный момент бушует ураган «Дориан».