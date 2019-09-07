АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали полезные и вредные продукты при…
EUR 72.89 USD 66.00
Курс валют на 07.09.2019

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы

Один из самых эпатажных выпускников скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился с преданными поклонниками фотографиями 65-летней родительницы. Отметим, что большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что Валентина Калганова выглядит куда моложе своего возраста.
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы

Накануне Рустам Солнцев разместил у себя на страничке в Instagram серию свежих снимков, на которых была запечатлена его 65-летняя мать Валентина Калганова. Под кадрами звезда «Дома-2» оставил небольшой пост, в котором передал «пламенный привет» пластическому хирургу, который, судя по всему, занимался преображением его родительницы.

«Золотых рук мастер. Редкий специалист. Напоминаю, маме 65 лет и у нее нас четверо детей», - написал под свежей публикацией экс-участник реалити-шоу «Дом-2».

Нужно сказать, что многие отреагировали на фотографии 65-летней красавицы-матери Солнцева. Один за другим подписчики принялись буквально «забрасывать» женщину комплиментами и добрыми словами, а кто-то даже высказал восхищение самому Рустаму, ведь он, по их мнению, дарит своей родительнице «вторую молодость».

«Рустам, какой же вы все-таки молодец! Дарите маме еще одну молодость! Всем бы таких детей, как ВЫ!», «Мама потрясающая! Просто шикарно выглядит!», «Руся, мама красотка! Покажи уже, наконец-то, и своих родных братьев и сестер», - продолжают писать в Сети.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Солнцев в компании своей 65-летней матери улетел в Майами, где на данный момент бушует ураган «Дориан».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская: «Instagram кишит людьми с…
Елена Малышева рассказала о способе найти баланс в отношениях с…
Робот «Федор» вернулся на Землю вместе с кораблем «Союз…
«Он совсем не такой большой»: Орландо Блум впервые прокомментировал слухи о размере своего «мужского…
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней…
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала фото с морщинами и пигментными…
Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления на…
Эксперты из Китая высоко оценили возможности российского…
Daily Mail: Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва» Оксаной…
Садальский возмутился отсутствием торжеств по поводу 100-летия Людмилы…
20th Century Fox показала фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом…
Учёные нашли способ запустить процесс регенерации…
Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан в особняке на…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Артемова пожаловалась на дикую боль в…
Американские эксперты опасаются «русских беспилотных…
Тимати показал бесстрашного канатоходца с крыши…
«Залез под юбку»: Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком с Александром…
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в…
Полная перезагрузка: Дима Билан стал…
Ксения Бородина: «В гражданском браке нет…
Валерия потеряла ребенка от Иосифа Пригожина из-за приема…
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона во…
Актер Павел Деревянко показал подросших…
Диетологи рассказали о пользе перекусов перед…
Онколог назвал основные симптомы рака головы и…
Ольга Бузова выпустила новый хит «Вот она я» про идеальную…
Дочь Федосеевой-Шукшиной борется с Бари Алибасовым за наследство…
Пугачева и Галкин устроили свидание прямо на берегу Рижского…
Михаил Ширвиндт развелся с женой спустя 30 лет…
Ученые назвали полезные и вредные продукты при…
Антигистаминные препараты показали эффективность в лечении острого миелоидного…
Анастасия Волочкова опубликовала откровенные снимки из…
Артисту Александру Семчеву после смерти Олега Табакова не дают роли в…
Ученые: Некоторые органы продолжают работать после смерти…
Роза Сябитова считает молодого любовника подарком…
Ученые развеяли миф о вреде соли для…
Врачи назвали продукты, побеждающие воспаление…
Василиса Володина создала страницу в Instagram из-за…
Профессор философии Энтони Флю заявил о реальности существования…
Huawei представила чипсет Kirin 990 на IFA 2019 в…
Просмотреть все новости