«Он совсем не такой большой»: Орландо Блум впервые прокомментировал слухи о размере своего «мужского достоинства»

Данные снимки были сделаны 3 года назад во время отдыха Орландо Блума и его возлюбленной Кэти Перри на Сардинии, Италия. На них актер и певица находятся на доске для серфинга, а исполнитель роли Леголаса во «Властелине колец» с помощью весла задает им маршрут. Самое главное в этой ситуации то, что звезда был абсолютно голый, а его мужское достоинство оказалось в самом центре кадра.С тех пор начались постоянные обсуждения Орландо Блума и его «мужественности». Все это время актер не комментировал данную ситуацию, но недавно решил сделать исключение. В одном из недавних интервью знаменитость заявил, что рассказы о размерах его «мужского достоинства» далеки от правды. «Он совсем не такой большой», - сказал артист. Он также обратил внимание на то, что в объективе профессиональной фотокамеры те объекты, что находятся в центре кадра, кажутся куда больше, чем они есть в реальной жизни.Несмотря на подобное заявление Орландо Блума, данная история вряд ли когда-то будет забыта. На эту тему уже придумано множество шуток, одна из звучит так: «А у вас хватит пикселей, чтобы зацензурить гиганта Орландо?». Это связано с тем, что изначально данные снимки попали в Сеть с цензурой.