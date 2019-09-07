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«Он совсем не такой большой»: Орландо Блум впервые прокомментировал слухи о размере своего «мужского достоинства»

Голливудский актер Орландо Блум пару лет назад попал в необычную ситуацию – папарацци засняли его абсолютно голым. Долгое время артист избегал этой темы, но недавно впервые прокомментировал размеры своего «мужского достоинства».

Данные снимки были сделаны 3 года назад во время отдыха Орландо Блума и его возлюбленной Кэти Перри на Сардинии, Италия. На них актер и певица находятся на доске для серфинга, а исполнитель роли Леголаса во «Властелине колец» с помощью весла задает им маршрут. Самое главное в этой ситуации то, что звезда был абсолютно голый, а его мужское достоинство оказалось в самом центре кадра.

С тех пор начались постоянные обсуждения Орландо Блума и его «мужественности». Все это время актер не комментировал данную ситуацию, но недавно решил сделать исключение. В одном из недавних интервью знаменитость заявил, что рассказы о размерах его «мужского достоинства» далеки от правды. «Он совсем не такой большой», - сказал артист. Он также обратил внимание на то, что в объективе профессиональной фотокамеры те объекты, что находятся в центре кадра, кажутся куда больше, чем они есть в реальной жизни.

Несмотря на подобное заявление Орландо Блума, данная история вряд ли когда-то будет забыта. На эту тему уже придумано множество шуток, одна из звучит так: «А у вас хватит пикселей, чтобы зацензурить гиганта Орландо?». Это связано с тем, что изначально данные снимки попали в Сеть с цензурой.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:00

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