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Садальский возмутился отсутствием торжеств по поводу 100-летия Людмилы Целиковской

Станислав Садальский возмутился отсутствием торжеств по поводу 100-летия со дня рождения Людмилы Целиковской. Кроме того, артист назвал известную актрису «лицом нашей Победы» и рассказал несколько фактов из ее биографии.
Садальский возмутился отсутствием торжеств по поводу 100-летия Людмилы Целиковской

Народная артистка РСФСР Людмила Целиковская обрела популярность, снявшись в музыкальных комедиях военного времени «Антон Иванович сердится», «Близнецы», «Сердца четырёх», «Воздушный извозчик» и «Беспокойное хозяйство». Именно поэтому, рассказывая об актрисе, Станислав Садальский назвал ее «лицом нашей Победы». Звезду черно-белого кино знали и любили все, кому довелось пережить страшные события 1941-1945 годов. Фильмы с участием Целиковской помогали людям переживать самые трудные периоды, поддерживали и давали силы на борьбу.

Садальский вспомнил, как поклонники актрисы протягивали ей своих детей, с просьбой благословить, назвали «спасительницей», а также рассказал о том, что во время войны, солдаты, поднимаясь в атаку кричали: «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!». Сейчас же, по мнению блогера, имя известной артистки практически забыто. Станислав Садальский искренне возмутился отсутствием каких-либо торжество по поводу 100-летия со дня рождения Людмилы Целиковской, отметив, что даже театр Вахтангова, где звезда сцены прослужила 41 год слишком занят мировым турне, чтобы вспомнить об актрисе. Так единственным упоминанием о знаменитости будет то, что по каналам «Культура» и «Мир» покажут фильмы «Сердца четырех» и «Близнецы».

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:10

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