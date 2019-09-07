Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала фото с морщинами и пигментными пятнами

Мирослава Карпорвич не раз говорила о том, что каждой женщине нужно начинать следить за своей кожей как можно раньше. Об этом ей рассказывала ее мать, работающая в больнице. Именно поэтому звезда «Папиных дочек» наносит крем на лицо строго по массажным линиям, а также посещает косметолога дважды в неделю. Все это в сочетании со здоровым образом жизни помогало актрисе выглядеть моложе своих лет, но недавно она неприятно удивила подписчиков.Звезда «Папиных дочек» опубликовала свежий снимок в Instagram, на котором можно заметить не только морщины, но и пигментные пятна на коже. Подобный внешний вид шокировал многих подписчиков, и она начали интересоваться, что произошло. Многие из них отметили, что теперь Мирослава Карпович выглядит не младше своего возраста, а старше.Среди подписчиков нашли и те, кто встали на защиту знаменитости. Они обратили внимание на то, что это может быть просто неудачный ракурс, поэтому нет смысла критиковать Мирославу Карпович, ведь на всех остальных снимках она выглядит великолепно. Такие поклонники предложили остальным просто поддержать звезду «Папиных дочек».