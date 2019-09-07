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Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления на Бали

Артистку и ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления на Бали. Сама 33-летняя телезнаменитость пока не прокомментировала фотографии, которые появились в социальных сетях.
Ольгу Бузову застали за покупкой лапши быстрого приготовления на Бали

Почти месяц Ольга Бузова прожила на острове в Малайском архипелаге, где проходил съемочный процесс нового романтичного телепроекта «План Б». Поющая телеведущая и ее близкий друг, а также коллега по телеканалу «ТНТ» - Тимур Батрутдинов ищут «тех единственных», с кем смогут связать свою жизнь. К слову, премьера реалити-шоу намечена уже на следующий месяц.

В свободное от съемок время Бузова наслаждалась местными достопримечательностями, а также посещала супермаркеты, где подбирала для себя «здоровую еду». Считанные минуты назад с журналистами «СтарХита» вышли на связь русские туристы, которым посчастливилось наткнуться на Ольгу в одном из магазинов на Бали.

По словам свидетелей, они сразу же узнали Бузову, несмотря на то, что она была облачена в довольно простую одежду: белые кеды и майку, а также стильную юбку.

«Не привлекала внимания. Как и все, ходила по торговым рядам и что-то выбирала», - подчеркнул турист.

Также свидетели указали на то, что в супермаркете Бузова была не одна, а в компании какого-то мужчины, приятеля или помощника. В самом магазине поющая телеведущая провела не больше 20 минут.

Правда, больше всего туристов заинтересовало то, что Бузова, которая так яро заявляет, что придерживается правильного питания, решила купить несколько пачек лапши быстрого приготовления.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:28

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