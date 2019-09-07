Эксперты из Китая высоко оценили возможности российского МиГ-31





В Китае подчеркивают, что учениями на Камчатке Россия показывает наличие интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время ей стоит опасаться военного союза между Японией, Южной Кореей и США. Кроме того, стоит помнить: в дальневосточных регионах, как правило, нет развитой системы ПВО по сравнению с западными и центральными регионами. В Минобороны РФ стараются избавиться от данного пробела с помощью учений истребителей–перехватчиков.Хотя МиГ-31 эксплуатировался еще во времена Советского Союза, сейчас самолёт предстал в модернизированном исполнении. Военный эксперт Ли Ли подытожил, что РФ действует из возможностей своего военного бюджета и это даёт неплохие результаты.