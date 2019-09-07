Daily Mail: Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной

Свадьба экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной случилась в 2018 году. Вскоре у супругов родился сын и ничего не предвещало беды, но начали появляться слухи о разводе. Обсуждение усилил и тот факт, что «Мисс Москвы» вернулась в Россию в одиночестве. Чуть позже расставание супругов подтвердили официально. Среди причин СМИ называли самые разные, но более популярной была версия о неверности россиянки своему супругу. Согласно этим домыслам, она даже родила Мухаммаду V ребенка от другого мужчины.Экс-король Малайзии и Оксана Воеводина первое время никак не комментировали свой развод, но в один момент «Мисс Москвы» решила поделиться некоторой информацией. В Instagram она даже рассказала про предыдущую жену Мухаммада V. Модель заявила, что супруга изменяла ему и лишь пыталась получать от него деньги.Подобное поведение заставило экс-короля Малайзии сделать собственное обращение. Мухаммад V признался, что уже пожалел о браке с Оксаной Воеводиной. Он также отметил, что россиянка опозорила королевскую семью и малазийский народ своими высказываниями.