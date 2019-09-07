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20th Century Fox показала фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом

Кинокомпания 20th Century Fox показала фрагмент из фильма «К звездам» с Брэдом Питтом. Трейлер ленты о космических путешествиях был опубликован на официальном YouTube-канале студии.
20th Century Fox показала фрагмент фильма «К звездам» с Брэдом Питтом

Фантастический фильм режиссера Джеймса Грея «К звездам» уже был представлен жюри на 76-м Венецианском кинофестивале 29 августа 2019 года, однако выход картины в широкий прокат запланирован только на 20 сентября. В фильме о космических путешествиях на Луну, Марс и Нептун, совершаемых во имя спасения человечества и разгадки исчезновения отца главного героя, снялись Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер, Дональд Сазерленд и много других известных голливудских актеров. Авторами сценария драмы выступили Джеймс Грэй и Итан Гросс, а продюсерами стали Деде Гарднер, Джеймс Грэй и Энтони Катагас.

К грядущей премьере «К звездам» кинокомпания 20th Century Fox показала фрагмент из фильма с Брэдом Питтом в главной роли на своем официальном YouTube-канале. В трейлере можно увидеть все ключевые моменты картины, включая катаклизмы, которые возникают на Земле по вине неизвестного внепланетного излучения, а также попытки героев ленты спасти человечество от грядущей катастрофы.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:04

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