Учёные нашли способ запустить процесс регенерации сердца





Вследствие сердечного приступа происходит разрушение мышечных клеток сердца ― кардиомиоцитов, что ведет к сердечной недостаточности. После инфаркта могут погибнуть до миллиона кардиомиоцитов, которые не обладают способностью к регенерации подобно клеткам печени. Однако в 2011 году учёные из США зафиксировали у новорожденных мышей способность на протяжении 7 дней восстанавливать около 15% поврежденных участков сердца, после чего процесс регенерации прекращается.Учёные выяснили, что при делении кардиомиоцитов, от которого зависит успешность регенерации, ключевую роль играет белок CcL24 и обнаружили РНК-связывающий белок Igf2bp3. Определение генов, их белковых продуктов и каскадов клеток, участвующих в этом процессе и последующие исследования данной области позволят найти способ восстанавливать не только поврежденные участки сердец мышей, но и человеческих.