Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан в особняке на Багамах





Ураган Дориан бушевал в акватории Карибского моря несколько недель и основная часть удара стихии пришлась на островную часть этого бассейна. Именно в этой тут уже 29 лет живет Шон Коннери и его супруга Мишелин. Супруги владеют особняком на острове Нью-Провиденс. На протяжении нескольких дней пара наблюдала за тем, как стихийное бедствие подбирается к их дому, но не покидали его.Шону Коннери и его жене повезло – наибольший удар урагана Дориан пришелся на соседние острова, тогда как Нью-Провиденс отделался достаточно легко. Прославленный актер рассказал журналистам, что вокруг пострадали только деревья, и то далеко не все. Также артист заявил, что был готов встретить стихийное бедствие и в своем особняке. Супруги подготовились к такой ситуации и знали, что делать. Для этого они не только закупили необходимое оборудование, но и наняли новый обслуживающий персонал, имеющий опыт противодействия таким природным явлениям. Актер заверил журналистов, что их жизни ничего не угрожало.При этом Шон Коннери отметил, что он и его остров чудом избежал столкновения с ураганом Дориан, поэтому у него определенно есть повод порадоваться и поблагодарить свою удачу.