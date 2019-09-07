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Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан в особняке на Багамах

Известный голливудский актер Шон Коннери рассказал о том, как вместе со своей женой Мишелин избежал урагана Дориан. Звездная пара переждала стихийное бедствие в своем особняке на Багамах, где они живут уже 29 лет.
Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан в особняке на Багамах

Ураган Дориан бушевал в акватории Карибского моря несколько недель и основная часть удара стихии пришлась на островную часть этого бассейна. Именно в этой тут уже 29 лет живет Шон Коннери и его супруга Мишелин. Супруги владеют особняком на острове Нью-Провиденс. На протяжении нескольких дней пара наблюдала за тем, как стихийное бедствие подбирается к их дому, но не покидали его.

Шону Коннери и его жене повезло – наибольший удар урагана Дориан пришелся на соседние острова, тогда как Нью-Провиденс отделался достаточно легко. Прославленный актер рассказал журналистам, что вокруг пострадали только деревья, и то далеко не все. Также артист заявил, что был готов встретить стихийное бедствие и в своем особняке. Супруги подготовились к такой ситуации и знали, что делать. Для этого они не только закупили необходимое оборудование, но и наняли новый обслуживающий персонал, имеющий опыт противодействия таким природным явлениям. Актер заверил журналистов, что их жизни ничего не угрожало.

При этом Шон Коннери отметил, что он и его остров чудом избежал столкновения с ураганом Дориан, поэтому у него определенно есть повод порадоваться и поблагодарить свою удачу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:48

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